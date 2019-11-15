В 2020 году продолжится ремонт улицы Суворова

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15 ноября 2019, 14:06Общество
Улица Суворова вновь попала в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России, на 2020 год.
В следующем году отремонтируют участок улицы Суворова от Плеханова до Кулакова. Таким образом, она продолжает обновляться по ходу движения из центра к улице 8 Марта. Работы будут вестись как на проезжей части, так и на тротуаре. Именно на состояние пешеходной дорожки пожаловался местный житель, пришедший на прием к градоначальнику Андрею Лузгину.
Также качество дорог, а на отдельных участках их наличие, волнует жителей Зари. О сроках завершения обустройства всей сети микрорайона им также дали ответ.
В пресс-службе мэрии отметили, что на приеме затрагивали вопрос о качестве услуг по водоснабжению и отоплению дома на улице Спартаковской, о выплатах по жилищной программе и о транспортном обслуживании, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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