15 ноября 2019, 14:06Общество

В 2020 году продолжится ремонт улицы Суворова

Улица Суворова вновь попала в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России, на 2020 год.

В следующем году отремонтируют участок улицы Суворова от Плеханова до Кулакова. Таким образом, она продолжает обновляться по ходу движения из центра к улице 8 Марта. Работы будут вестись как на проезжей части, так и на тротуаре. Именно на состояние пешеходной дорожки пожаловался местный житель, пришедший на прием к градоначальнику Андрею Лузгину.

Также качество дорог, а на отдельных участках их наличие, волнует жителей Зари. О сроках завершения обустройства всей сети микрорайона им также дали ответ.

В пресс-службе мэрии отметили, что на приеме затрагивали вопрос о качестве услуг по водоснабжению и отоплению дома на улице Спартаковской, о выплатах по жилищной программе и о транспортном обслуживании, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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