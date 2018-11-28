В 2019 году в поселке ЗИФ начнут строить водопровод - Кувайцев

Жители поселка ЗИФ в Пензе в видеосюжете, присланном на «прямую линию» (0+) губернатора Ивана Белозерцева, рассказали о проблемах с водой и дорогами.

По словам пензенцев, они вынуждены собирать талую и дождевую воду, так как жидкость из скважин непригодна для использования. Для питья и приготовления пищи они покупают воду в магазине. Жители поселка попросили провести водопровод.

Еще одна проблема, волнующая жителей поселка, - дороги. По их словам, асфальт есть только на въезде в населенный пункт. Также они нуждаются в пешеходном переходе.

Глава региона отметил, что в областную программу «Чистая вода» можно включить только населенные пункты в районах. Иван Белозерцев признался, что знает о проблеме жителей ЗИФа, и напомнил, что давал поручения и по дорогам, и по воде.

Ответ на вопрос пензенцев о водопроводе дал мэр Виктор Кувайцев. Он отметил, что ряд аналогичных проблем в отдаленных районах города уже удалось решить.

«Проектно-сметная документация по водопроводу в ЗИФе была изготовлена одновременно с ПСД в поселке Лесной по строительству водопровода. Но из-за технических моментов пришлось вносить изменения в документацию. Сейчас она готова, в 2019 готовы приступить к реализации», - сообщил глава администрации города.

Губернатор поручил членам правительства взять проект на личный контроль и обратить внимание на дороги. Он отметил, что нужно решать проблемы с водой и погрузиться в тему, пишет ИА «Пенза-Пресс».