В 2019 году на ремонт дорог в Чемодановке выделили 60 млн руб

В селе Чемодановка Пензенской области заканчивается ремонт одной из самых важных транспортных артерий. Она соединяет между собой несколько центральных улиц, а также трассу «Чемодановка-Васильевка» с улице Фабричной. Это не единственный дорожный участок в селе, который благоустроят в 2019 году. На очереди - дороги протяженностью 3500 и 800 погонных метров. Все работы должны завершиться до середины сентября.

1100 метров свежего асфальта. Эту дорогу в Чемодановке ждали долго и с нетерпением. Для села, в котором живут более 6000 человек - это важная транспортная артерия. Она соединяет две крупные улицы - Заречную и Кузнецкую, а также трассу «Чемодановка-Васильевка» с улицей Фабричной. Капитально проезжую часть не ремонтировали с 90-х. Сейчас там завершают укладку укрепляющего слоя асфальта.

«Я живу в коттеджном поселке на Светлой поляне, эта дорога очень важна для нас, потому что мы не будем выезжать на трассу, а прямиком в детский сад, школу, к родственникам», - сказал житель села Чемодановка Сергей Фадеев.

На ремонт дорог в селе Чемодановка в 2019 году из областного бюджета выделили 60 миллионов рублей. Уже сданы порядка 800 погонных метров на улице Фабричной. На очереди - более 3500 метров дороги на улице Заречной. К укладке асфальтобетонного покрытия приступят на этой неделе.

«Деньги выделены из дорожного фонда, это программа «95 на 5», 95% - средства областного бюджета, 5% - сельсовета», - рассказал исполняющий обязанности главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.

Подрядчик должен сдать дорогу между улицами Заречная и Кузнецкая не позднее 8 сентября. Завершить все дорожные работы по 2019 году в селе Чемодановка должны до 15 сентября.