В 2019-2020 годах горбольницу №6 отремонтируют полностью

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04 января 2019, 12:00Общество
4 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел горбольницу №6.
Несколько месяцев назад глава региона уже посещал это медицинское учреждение и поставил задачи по его ремонту.
Сейчас, по словам главного врача Дмитрия Зиновьева, отремонтированы коммуникации, заменены окна, починена крыша. Сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт девятого этажа, там располагаются отделения терапии и гинекологии, и на второй, планируется разработка ПСД на реконструкцию приемного отделения.
«На ПСД по реконструкции выделены 6 млн рублей. Там планируется возвести двухэтажный корпус. Начнем мы реконструкцию в этом году, а капитальный ремонт девятого и второго этажей планируем в этом уже завершить», - сообщил он.
«То, что мы наметили, должны выполнить и даже работать с опережением. Искать средства», - отметил губернатор.
Сейчас в больнице остаются неотремонтироваными еще семь отделений. По словам министра здравоохранения Владимира Стрючкова, их тоже в ближайшее время приведут в порядок.
«В течение 2019-2020 больница будет отремонтирована целиком и полностью», - заверил он.
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