В 2018 году в Пензе отремонтируют свыше 100 километров дорог

Дорожные организации вступили в борьбу за право ремонтировать автомагистрали в Пензе. Прежде чем приступить к реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», специалисты департамента ЖКХ Пензы должны провести конкурсные процедуры.

Асфальтоукладчики и дорожные катки готовы к старту нового ремонтного сезона. На стоянке в теплом боксе они будут находиться, пока на улице температура не поднимется до 15 градусов. Зимой спецтехнику осматривали и ремонтировали, а также запасались материалом для производства асфальтобетона.

С 1 апреля подрядчики приступят к выполнению работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Участки проезжей части, требующие ремонта, определены. В каждом районе города их - от 15 до 30. Сейчас специалисты департамента ЖКХ проверяют, насколько готовы предприятия.

«Сейчас идет процедура торгов, заявки на них принимаются до 15 марта, аукцион состоится 19 марта. Планируется заключение контрактов до 30 числа. В основном, мы смотрим на подрядчиков, которые несут гарантийные обязательства», - сказал заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

В 2018-м дорожники отремонтируют 103 объекта протяженностью свыше 100 километров. На десяти улицах Пензы тротуары выложат плиткой, восстановят 37 светофоров и 812 дорожных знаков. На работы направят почти 1 миллиард 250 миллионов рублей из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального. Особые требования - к качеству материалов.

В 2018 году основной упор будет сделан на замену асфальтобетонного покрытия, светофоры и пешеходные ограждения будут устанавливаться в местах ликвидации очагов аварийности. С учетом работ, выполненных в 2017-м, таких осталось 19. Также в рамках проекта планируется приступить к следующему этапу реконструкции улицы Антонова. Все работы необходимо будет выполнить до конца лета.