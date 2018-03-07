В 2018 году в Пензе отремонтируют свыше 100 километров дорог

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07 марта 2018, 19:02Общество
Дорожные организации вступили в борьбу за право ремонтировать автомагистрали в Пензе. Прежде чем приступить к реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», специалисты департамента ЖКХ Пензы должны провести конкурсные процедуры.
Асфальтоукладчики и дорожные катки готовы к старту нового ремонтного сезона. На стоянке в теплом боксе они будут находиться, пока на улице температура не поднимется до 15 градусов. Зимой спецтехнику осматривали и ремонтировали, а также запасались материалом для производства асфальтобетона.
С 1 апреля подрядчики приступят к выполнению работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Участки проезжей части, требующие ремонта, определены. В каждом районе города их - от 15 до 30. Сейчас специалисты департамента ЖКХ проверяют, насколько готовы предприятия.
«Сейчас идет процедура торгов, заявки на них принимаются до 15 марта, аукцион состоится 19 марта. Планируется заключение контрактов до 30 числа. В основном, мы смотрим на подрядчиков, которые несут гарантийные обязательства», - сказал заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.
В 2018-м дорожники отремонтируют 103 объекта протяженностью свыше 100 километров. На десяти улицах Пензы тротуары выложат плиткой, восстановят 37 светофоров и 812 дорожных знаков. На работы направят почти 1 миллиард 250 миллионов рублей из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального. Особые требования - к качеству материалов.
В 2018 году основной упор будет сделан на замену асфальтобетонного покрытия, светофоры и пешеходные ограждения будут устанавливаться в местах ликвидации очагов аварийности. С учетом работ, выполненных в 2017-м, таких осталось 19. Также в рамках проекта планируется приступить к следующему этапу реконструкции улицы Антонова. Все работы необходимо будет выполнить до конца лета.
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