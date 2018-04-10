В Пензе в 2018 году снизятся цены на путевки в детские лагеря

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10 апреля 2018, 19:37Общество
В Пензе на организацию летнего оздоровительного отдыха школьников будет направлено около 80 миллионов рублей. Об этом на заседании в городской Думе сообщил заместитель главы администрации Владимир Попков. К тому же, как стало известно, уменьшится родительская плата за путевки.
Родительская плата за путевку в загородный оздоровительный лагерь в 2018 году будет значительно меньше, чем в 2017-м. Она составит 3790 рублей. Отдохнуть в итоге смогут около 5000 детей. Более десяти тысяч ребят будут заняты в пришкольных лагерях. Особое внимание будет уделено мальчишкам и девчонкам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
«Министерством образования Пензенской области, также находящимся в трудной жизненной ситуации, была выделена субвенция. Они будут обеспечивать 1050 путевок в загородные стационарные детские лагеря, санатории, расположенные на территории Пензенской области, и 160 путевок в «Приморский» на Черноморском побережье», - сказал Владимир Попков.
Около 300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в загородных лагерях за счет средств городского бюджета. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы. Однако, несмотря на столь масштабную организацию, депутаты обеспокоены, что часть детей останется неохваченной. Особую опасность для них могут представлять расселенные и заброшенные дома.
«Дети могут забраться туда и получить травмы. Причем именно те, которые будут без присмотра, поэтому мне бы хотелось обратить на это внимание, и как-то затронуть этот вопрос более серьезно», - отметил депутат Пензенской городской Думы Андрей Долов.
Впрочем, как отметили ответственные лица, детям, которые на лето останутся в городе, постараются максимально организовать занятость на базе учреждений общего и дополнительного образования, социокультурных и спортивных комплексов.
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