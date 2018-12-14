В 2018 году пензенцам оказали в МФЦ свыше 1 млн 350 тысяч услуг

Еще больше услуг, еще больше комфорта. Многофункциональные центры Пензенской области предоставляют более 300 видов услуг жителям региона. В офисах можно поменять паспорт, оплатить штраф, поставить ребенка на очередь в детский сад, переоформить документы на собственность и многое другое.

Они каждый день приходят на помощь людям и гордятся тем, что жители доверяют им. С начала 2018 года в многофункциональных центрах региона пензенцам было оказано свыше 1 миллиона 350 тысяч услуг.

«Самыми популярными среди населения продолжают оставаться услуги Росрееста - более 370 тысяч. Это представление оттуда сведения, а также государственный кадастровый учет. Услуг МВД - более 180 тысяч - выдача паспорта, миграционный и регистрационный учет, а также выдача справок об отсутствии и наличии судимости», - рассказал заместитель директора «Многофункционального центра» Пензенской области Иван Бойцов.

Также оказано более 100 тысяч услуг пенсионного фонда, а именно - выдача справок о размере пенсии, регистрация граждан в системе обязательного пенсионного страхования, выдача сертификата на материнский капитал. Около 200 тысяч услуг касалось социального управления - обеспечение питанием кормящих мам и беременных женщин, предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. За последней услугой в МФЦ региона обратилось около 2000 человек, и более 2500 получили консультацию.

«С 2018 года на базе МФЦ стали предоставляться услуги федеральной налоговой службы, региональных органов власти, таких как министерство труда, департаментов госимущества и градостроительства», - рассказала главный специалист «Многофункционального центра» Пензы Юлия Миронова.

Также появилось больше услуг для бизнесменов, а также граждан, планирующих начать свое собственное дело, в том числе - за счет заключения соглашений с региональными организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, таких как «Корпорация развития Пензенской области», «Поручитель», «Центр кластерного развития» и другие.