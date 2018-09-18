В 2018 году к фестивалю «Часовые любви» впервые присоединятся чтецы

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18 сентября 2018, 19:47Культура
С 21 по 23 сентября пройдет VII фестиваль поэзии и авторской песни «Часовые любви» (6+). Авторы и исполнители представят гостям произведения собственного сочинения.
В 2018 году фестиваль расширит географические границы. Впервые праздник посетят гости из других регионов - Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также из Мордовии и Татарстана. Изменится и формат проведения: к поэтам и исполнителям присоединятся юные чтецы.
«Сначала пройдет прослушивание, знакомство с новыми авторами стихов, музыки, песен и чтецами. Затем начнутся творческие встречи», - рассказал руководитель фестиваля Борис Шигин.
Конкурсный отбор пройдет не только в Пензе, но и в районных центрах. Впервые среди участников выберут лучшего исполнителя туристской песни.
Концерт лауреатов фестиваля состоится 22 сентября в большом зале областной библиотеки имени Лермонтова, начало - в 15 часов.
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