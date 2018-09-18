В 2018 году к фестивалю «Часовые любви» впервые присоединятся чтецы

С 21 по 23 сентября пройдет VII фестиваль поэзии и авторской песни «Часовые любви» (6+). Авторы и исполнители представят гостям произведения собственного сочинения.

В 2018 году фестиваль расширит географические границы. Впервые праздник посетят гости из других регионов - Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также из Мордовии и Татарстана. Изменится и формат проведения: к поэтам и исполнителям присоединятся юные чтецы.



«Сначала пройдет прослушивание, знакомство с новыми авторами стихов, музыки, песен и чтецами. Затем начнутся творческие встречи», - рассказал руководитель фестиваля Борис Шигин.

Конкурсный отбор пройдет не только в Пензе, но и в районных центрах. Впервые среди участников выберут лучшего исполнителя туристской песни.

Концерт лауреатов фестиваля состоится 22 сентября в большом зале областной библиотеки имени Лермонтова, начало - в 15 часов.