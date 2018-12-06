В 2018 году эндоскопическую диагностику прошли более 100 кузнечан

В Пензенской области борьбе с онкологией отводится ведущая роль. Заболевание находится на втором месте среди причин смертности населения области и страны в целом. Для ранней диагностики новообразований в конце 2017-го было закуплено оборудование стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Оснастили и эндоскопические кабинеты. На протяжении года новый аппарат для колоноскопии помогает кузнецким врачам более качественно обследовать пациентов.

Колоноскопия хоть и безопасна, но требует сосредоточенности сразу нескольких специалистов, поэтому в процедурной, помимо эндоскописта, находятся анестезиологи. Они подают обезболивающее. Общая анестезия, которую стали применять в колоноскопии с 2018 года, позволяет пациентам избежать неприятных ощущений и осложнений, а врачам - получить точные данные о состоянии кишечника.

«Это непростая процедура, достаточно инвазивная, но она позволят выявить рак кишечника на ранних стадиях и провести операцию, лучевую или химиотерапию, и продлить человеку жизнь на 5, 10, 20, а то и более лет», - рассказал главный врач кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

Эндоскопическое обследование в межрайонной больнице Кузнецка проводят на протяжении десяти лет. В 2018-м у специалистов появилась возможность работать на новом оборудовании. За это время диагностику прошли более 100 человек. Сама процедура может занять от 20 до 60 минут.

«Групп риска нет, то есть невозможно угадать что-то заранее, поэтому, в принципе, колоноскопию нужно делать каждому человеку после 40. Раз в пять лет. Дополнительно берется биопсия, чтобы в микроскоп посмотреть, определить, верифицировать опухоль на клеточном уровне», - сказал врач-эндоскопист кузнецкой межрайонной больницы Константин Волков.

С 2018 года в числе новых исследований для возрастной группы от 49 лет в рамках диспансеризации - проверка кала на скрытую кровь. При положительном результате им назначают колоноскопию. Она, по сравнению с компьютерной томографией или рентгеном, наиболее информативна и позволяет более точно определить заболевание.