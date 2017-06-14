14 июня 2017, 19:16Общество В 2017 году завершат внешнюю отделку Спасского собора в Пензе К осени строители должны завершить внешнюю отделку Спасского кафедрального собора. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которую провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Спасский кафедральный собор совсем скоро обретет свой окончательный облик. Сейчас строители работают на колокольне. До конца года должны изготовить и смонтировать все декоративные элементы здания.

«Наружные работы планируем закончить, зашпатлюем и покрасим. Храм и колокольня будут белого цвета со всеми архитектурными элементами», - рассказал руководитель губернаторского штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора Александр Еремкин.

Значительная часть работ уже выполнена. Строители смонтировали системы вентиляции цокольного этажа собора, а также системы отопления, завершили монтаж кровли. Сейчас в храме проводят электричество. Все работы ведут на средства верующих. Только с начала 2017 года на восстановление собора пензенцы пожертвовали более восьми миллионов рублей. Всего же удалось собрать более 600 миллионов.

«Все собранные средства расходуются строго на те цели, которые обозначены планами работ. Они пойдут на восстановление Спасского кафедрального собора», - сказала член попечительского совета по воссозданию Спасского кафедрального собора Светлана Пинишина.



Средства поступают каждый день, но больше всего в дни проведения фестиваля «Спасские вечера». Благотворительная акция проходит дважды в год и уже успела полюбиться пензенцам. В рамках форума на Соборной площади устраивают ярмарки народных умельцев, организуют выставки, выступают творческие коллективы.

«За прошедшие полгода было сделано очень много, чтобы обратить внимание людей на нашу просьбу. В этом плане я хочу особо поблагодарить администрацию и губернатора Ивана Белозерцева за активное участие и поддержку в строительстве собора», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

До конца года в Пензенской епархии планируют совершить чин освящения куполов строящегося собора. Ближе к осени в храме собираются начать внутренние отделочные работы. Приступить к росписи стен удастся только через несколько лет, когда здание даст естественную осадку.

Общество

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