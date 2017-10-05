05 октября 2017, 18:43Общество В 2017 году с укусами клещей в больницы обратились более 1500 пензенцев Октябрь - последний месяц сезона тихой охоты, как свое любимое занятие называют грибники. В ближайшее время синоптики обещают потепление, поэтому ожидается, что люди снова массово отправятся «штурмовать» пензенские леса. Между тем, казалось бы, безобидный и совсем не опасный промысел может обернуться весьма плачевно и даже трагично.

В него легко зайти, а вот выйти уже не так просто. Многие очень ошибаются, недооценивая лес и опасности, которые в нем скрываются. Причем попадаются в ловушку не только начинающие грибники, но и имеющие многолетний опыт. Так, в одном из лесов возле Сурска пропала жительница села Асеевка Городищенского района. 80-летняя пенсионерка ушла за грибами утром 29 сентября.

Cилы спасателей, полиции, местных волонтеров направлены на поиски. До сих пор нет результатов. На несколько дней пожилая женщина оказалась один на один с дикой природой. Сейчас надежды найти ее невредимой почти не осталось, а вот грибнику из Пензы повезло. 3 октября он пропал в лесу под Мокшаном, его искали всю ночь. На следующее утро он сумел выбраться сам - вышел на шум машин. Прислушиваться к звукам цивилизации, находясь в лесу, спасатели советуют всегда.

«Если человек чувствует, что он заблудился, первое - не паниковать и стараться крутиться на одном месте, не такие уж у нас огромные леса, что края нет, если двигаться в одном направлении - либо это будет дорога, либо населенный пункт», - объяснил начальник поисково-спасательной службы Пензенского пожаро-спасательного центра Александр Стульников.

Конечно, опасность представляют и сами грибы. Поэтому новичкам всегда советуют соблюдать главное правило каждого грибника – не знаешь - не трогай. В пензенских лесах много так называемых ложных грибов, их легко перепутать со съедобными.

Доктор биологических наук, профессор Пензенского аграрного университета Александр Иванов знает о грибах практически все. Говорит, что грибники часто опасаются не того, чего следовало бы и, порой, ядовитые грибы считают съедобными.

«Ни в коем случае нельзя собирать свинушку и так называемый польский гриб, он сейчас распространился очень сильно - на белый похож, его активно собирают. Они в себе концентрируют радионуклиды, независимо от места обитания», - рассказал доктор биологических наук, профессор ПГАУ Александр Иванов.

Еще одна беда, которая может настигнуть в дикой природе, - клещи. Сезон активности кровососов может продлиться до глубокой осени. В 2017 году в больницы обратились более 1500 пензенцев. Укус клеща может грозить боррелиозом. Инфекция поражает нервную систему и опорно-двигательный аппарат. Специалисты предупреждают, что симптомы заболевания не всегда можно диагностировать самостоятельно.

«Если на месте укуса ощущаете зуд или жжение, или после посещения леса у вас поднялась температура и какие-то такие гриппоподобные симптомы появились - это может быть признаком того, что у вас развивается боррелиоз. Следует обратиться к врачу и указать на то, что вы посещали лес и, возможно, имело место присасывание клеща», - пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Клеща необходимо в течение суток привезти в лабораторию для исследований. Если сделать это не удалось, то через месяц после укуса нужно сдать кровь на анализ. Чтобы избежать таких неприятностей, следует подойти тщательно к выбору одежды для лесной прогулки и не забыть про головной убор.

Общество

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