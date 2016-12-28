28 декабря 2016, 14:33Экономика В 2017 году на ремонт пензенских дорог направят более 4 млрд руб В Пензенской области на 2017 год в дорожный фонд запланировано заложить 4 281,4 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и дорожного хозяйства региона, это на 10,4% больше, чем в 2016 году, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В новом году в планах - отремонтировать 321,4 км автомобильных дорог регионального значения. Также будет реконструировано 36,5 км областных автодорог в Бековском, Лопатинском, Лунинском, Сердобском и Шемышейском районах. Кроме того, 26 км дорог подведут к селам.

«В будущем году состоится ремонт 89,7 км автодорог по приоритетному направлению «Безопасные и качественные дороги» Пензенской агломерации, в том числе по Пензе – 55,4 км, в Заречном – 5,8 км, в Засечном сельсовете Пензенского района – 2,7 км, региональных дорог в Пензенском районе – 10,2 км, федеральных дорог – 15,6 км», - добавили в пресс-центра облправительства.

В этом году в Пензенской области отремонтировано более 400 км автодорог.

Экономика

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