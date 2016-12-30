В 2016 году нормы ГТО сдали более 33 тыс. пензенских школьников и студентов

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30 декабря 2016, 16:02Спорт
В 2016 году в Пензенской области 33 823 школьника и студента сдали нормативы ГТО. 20 % из них выполнили их на знак отличия.
«7 145 человек успешно выполнили нормативы на знак отличия комплекса ГТО, в том числе - 1 817 на золотой, 2 772 – серебряный, 2486 – бронзовый», - отметили в региональном миниспорте.
На Всероссийском портале «Готов к труду и обороне» (ГТО) желание сдать нормы изъявили 82 756 тысяч жителей региона. В 2017 году эти спортивные мероприятия продолжатся, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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