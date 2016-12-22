22 декабря 2016, 19:55Экономика В 2016 году более 1 млрд руб инвестировано в экономику Кузнецка В 2016 году в экономику Кузнецка Пензенской области было привлечено более одного миллиарда рублей инвестиций. Власти города и бизнес-сообщество рассматривают возможность реализации в будущем более 80 совместных проектов. Такие данные озвучил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский в своем инвестиционном послании.

Предприниматели, руководители муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, представители общественности заслушали инвестиционное послание главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского. Он отметил, что привлечение средств - приоритетное направление развития городской экономики. План работы над повышением инвестиционной привлекательности Кузнецка рассчитан до 2021 года. Многое уже удалось реализовать.



«Реализован первый этап организации производства поролона. Расширено производство обуви на «Сервис–Шуз» на 35 миллионов рублей. Введен в эксплуатацию торговый центр «Экватор» - 150 миллионов рублей», - рассказал глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

В администрации Кузнецка работает штаб по развитию экономики и инвестиционному потенциалу. На его заседаниях оперативно решают вопросы, связанные с продвижением уже существующих проектов.

«Так, решение вопроса об изыскании дополнительных объемов электроэнергии позволило осуществить строительство нового цеха по производству металлоконструкций. В рамках взаимодействия с акционерным обществом «Визит» проведена модернизация производства. Оказано содействие кузнецкому филиалу ликероводочного завода в вопросе расширения производственных площадей за счет муниципальных территорий», - отметил Сергей Златогорский.

В 2016 году в Кузнецке начали действовать два новых медицинских учреждения – диализный центр и центр магнитно-резонансной терапии. Общий объем инвестиций в экономику и инфраструктуру города составил 1 миллиард 54 миллиона рублей. Создано 803 рабочих места. В 2017 году планируется запуск новых инвестиционных проектов.



«Новый инвестпроект по созданию логистического центра одной из федеральных компаний. Переговоры по данному вопросу находятся в заключительной стадии. Соревнуемся мы с рядом областных центров, вроде пока побеждаем. Инвестсоглашение, думаю, в течение месяца будет подписано», - сказал глава администрации города Кузнецка.

В 2017 году также должна начаться реализация нескольких проектов предпринимателей Кузнецка.

Экономика

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