В 126 жилых домов Пензы вернулось тепло

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05 декабря 2017, 10:50Общество
5 декабря в ряде жилых домов Пензы, а также школ и детсадов возобновили подачу тепла.
Как отмечает пресс-служба администрации города, контроль за ремонтом теплотрассы вместе с представителями городского ГО ЧС осуществлял мэр Виктор Кувайцев.
«Во вторник, 5 декабря в 6.00 часов утра тепло поступило в дома. Работы завершены. Система заполнена и проводится выход на гидравлические параметры. Температура в отключенных ранее объектах в пределах нормы 19-24 градуса тепла», - сообщил он.
Работа центрального отопления возобновлена в 126 жилых домах, пяти школах (№№11,12,17,27 и школе-интернате № 1), пяти детсадах (№№21,22,39,93,106), на улицах Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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