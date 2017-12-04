05 декабря 2017, 10:50Общество В 126 жилых домов Пензы вернулось тепло 5 декабря в ряде жилых домов Пензы, а также школ и детсадов возобновили подачу тепла.

Как отмечает пресс-служба администрации города, контроль за ремонтом теплотрассы вместе с представителями городского ГО ЧС осуществлял мэр Виктор Кувайцев.

«Во вторник, 5 декабря в 6.00 часов утра тепло поступило в дома. Работы завершены. Система заполнена и проводится выход на гидравлические параметры. Температура в отключенных ранее объектах в пределах нормы 19-24 градуса тепла», - сообщил он.

Работа центрального отопления возобновлена в 126 жилых домах, пяти школах (№№11,12,17,27 и школе-интернате № 1), пяти детсадах (№№21,22,39,93,106), на улицах Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_teplo_postupilo_na_otklyuchennye_obekty/

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