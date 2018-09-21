В 10 районах Пензенской области убирают подсолнечник

В Пензенской области аграрии приступили к уборке подсолнечника.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в настоящее время сельскохозяйственная культура убрана с площади 4000 гектаров. По состоянию на 20 сентября валовый сбор составил 7000 тонн, средняя урожайность - 17 ц/га.

В этом году подсолнечник уберут с площади 236,5 тыс. гектаров. Сейчас культуру убирают аграрии в 10 районах Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».