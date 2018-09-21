В 10 районах Пензенской области убирают подсолнечник

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 сентября 2018, 13:36Общество
В Пензенской области аграрии приступили к уборке подсолнечника.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в настоящее время сельскохозяйственная культура убрана с площади 4000 гектаров. По состоянию на 20 сентября валовый сбор составил 7000 тонн, средняя урожайность - 17 ц/га.
В этом году подсолнечник уберут с площади 236,5 тыс. гектаров. Сейчас культуру убирают аграрии в 10 районах Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 сентября 2018, 19:41В Губернаторском доме Пензы открылась выставка работ в технике батика
21 сентября 2018, 19:16Виктор Кувайцев поддержал акцию «На работу на велосипеде»
21 сентября 2018, 19:14В Пензе прошел фееричный концерт «Руки вверх»
21 сентября 2018, 19:06В Пензенской области сохранили льготы будущим предпенсионерам
21 сентября 2018, 17:58Городищенец украл из микроволновки пенсионеров 90 тыс руб
21 сентября 2018, 17:39В 7 районах Пензенской области построят 23 новых дороги
21 сентября 2018, 17:08В Пензе на ул. М. Горького и Славы на 2 дня перекроют движение
21 сентября 2018, 16:38В Пензенской области в выходные будут ловить пьяных водителей