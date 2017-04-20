20 апреля 2017, 11:30Политика Узнаваемость бренда банка «Югра» Алексея Хотина вышла на новый уровень Исследования Havas Media убедительно доказывают – известность банка «Югра» год от года только возрастает. Только за прошлый год узнаваемость финучреждения выросла более чем на пять процентов – хороший показатель в масштабах целой страны. Ресерчеры утверждают – сегодня о «Югре» знает каждый четвертый россиянин.

В Havas Media рост узнаваемости банка связывают с проведенной в ушедшем году рекламной кампанией. В банке также отмечают благотворное влияние рекламы на повышение известности, но указывают, что не рекламой единой – банк охотно поддерживает различные культурные и спортивные мероприятия и телешоу (банк является одним из спонсоров «Голоса»).

Банк «Югра» - универсальная кредитная организация и один из старейших российских банков. Алексей Хотин является крупнейшим держателем акций финучреждения.

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