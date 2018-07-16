«Ужасное зрелище». В Ахунах сбили женщину – пензячка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июля 2018, 10:01Происшествия
В Сети появилась информация о шокирующем ДТП, которое произошло в пензенском микрорайоне Ахуны.
По словам подписчицы группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», авария произошла вечером 15 июля.
«На пешеходном переходе около остановки по улице Коннозаводская в Ахунах была сбита женщина. Ее увезла реанимация, но на асфальте остался скальп женщины», - написала пензячка.
В комментариях к посту очевидцы рассказали, что женщина погибла на месте, на дороге остался шиньон, который слетел с головы. Официальной информации о случившемся пока нет.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
16 июля 2018, 17:58В Каменском районе на «Дне поля» презентуют новинки агротехники
16 июля 2018, 17:39Пензенцы могут задать вопросы о пенсионном законодательстве по «горячей линии»
16 июля 2018, 17:08Полицейские разыскивают без вести пропавшего Вячеслава Карымова
16 июля 2018, 16:38Владимир Стрючков рассказал, как будет развиваться система пензенского здравоохранения...
16 июля 2018, 16:07В Иссинском районе опрокинулась легковушка
16 июля 2018, 15:37В Пензе «Калину» закрутило на дороге. ВИДЕО
16 июля 2018, 15:06В Белинском районе парня осудили за предложением друзьям принять наркотик
16 июля 2018, 14:36В Пензе студенты рекламу наркотиков закрашивают жизнерадостными граффити