«Ужасное зрелище». В Ахунах сбили женщину – пензячка

В Сети появилась информация о шокирующем ДТП, которое произошло в пензенском микрорайоне Ахуны.

По словам подписчицы группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», авария произошла вечером 15 июля.

«На пешеходном переходе около остановки по улице Коннозаводская в Ахунах была сбита женщина. Ее увезла реанимация, но на асфальте остался скальп женщины», - написала пензячка.

В комментариях к посту очевидцы рассказали, что женщина погибла на месте, на дороге остался шиньон, который слетел с головы. Официальной информации о случившемся пока нет.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».