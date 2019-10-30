«Ужасная вонь». В подвале на ул. Мира прорвало канализацию

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что в подвале дома на улице Мира течет канализация.

Женщина пояснила, что речь идет о подвале шестого подъезда дома №55.

«Уже месяц течет канализация, а никаких мер так и не принято. Ужасная вонь! Невозможно войти в свою квартиру - запах сбивает с ног! Бардак и хаос», - возмутилась пензячка.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». Информагентство по всем обращениям направляет в ведомства официальные запросы.