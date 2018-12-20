Ужасающее месиво. Пензенец попал в страшное ДТП под Рязанью

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20 декабря 2018, 15:04Происшествия
В Рязанской области на трассе произошла авария с участием пензенца.
Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Рязанской области, 19 декабря в 11.40 на 230 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 56-летний пензенец, который ехал в Москву, и Skoda Octavia под управлением 42-летней женщины.
«По предварительным данным, пензенец не выбрал оптимальную скорость и потерял управление. Легковушку занесло, и она врезалась в иномарку», - отметили в ведомстве.
В результате аварии пострадали 23-летний парень, который находился на пассажирском сидении «семерки» и 25-летняя пассажирка Skoda Octavia. Их с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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