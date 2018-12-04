Утром в Кузнецке сгорел дом

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04 декабря 2018, 09:32Происшествия
4 декабря в городе Кузнецке Пензенской области произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в половине шестого утра. На 768-м километре трассы М-5 «Урал» вспыхнуло строение. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, его никто не эксплуатировал. В результате огонь уничтожил дом полностью.
Пожар тушили семь человек с помощью трех машин спецтехники. Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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