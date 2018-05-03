03 мая 2018, 10:01Происшествия

Утром на ул. Кижеватова загорелось авто

Утром 3 мая в Пензе на ул. Кижеватова случился пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 5.29 загорелся автомобиль Mitsubishi. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар с помощью спецтехники тушили пять сотрудников МЧС. По данному факту идет проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6850205/

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