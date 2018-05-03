Утром на ул. Кижеватова загорелось авто

Утром 3 мая в Пензе на ул. Кижеватова случился пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 5.29 загорелся автомобиль Mitsubishi. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар с помощью спецтехники тушили пять сотрудников МЧС. По данному факту идет проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».