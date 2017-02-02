03 февраля 2017, 12:02Происшествия Утром на ул. Калинина легковушка сбила мужчину 3 февраля в Пензе на ул. Калинина произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, авария случилась около 9.35.

«Водитель автомобиля «Лада» сбил мужчину 1961 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу», - отметили в пресс-службе ведомства.

На данном участке из аварии образовалась пробка.

По данному факту проводится проверка.

Происшествия

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