Утром на ул. Калинина легковушка сбила мужчину

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03 февраля 2017, 12:02Происшествия
3 февраля в Пензе на ул. Калинина произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, авария случилась около 9.35.
«Водитель автомобиля «Лада» сбил мужчину 1961 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу», - отметили в пресс-службе ведомства.
На данном участке из аварии образовалась пробка.
По данному факту проводится проверка.
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