Установлена личность мужчины, тело которого нашли в Суре

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03 апреля 2018, 17:08Происшествия
Пензенская полиция установила личность мужчины, тело которого спасатели нашли в Суре.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, им оказался 44-летний житель Пензы, который в январе был объявлен в розыск как без вести пропавший.
«По факту обнаружения проводится проверка», - добавили в ведомстве.
Напомним, тело мужчины спасатели вытащили из реки 27 марта.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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