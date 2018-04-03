03 апреля 2018, 17:08Происшествия

Установлена личность мужчины, тело которого нашли в Суре

Пензенская полиция установила личность мужчины, тело которого спасатели нашли в Суре.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, им оказался 44-летний житель Пензы, который в январе был объявлен в розыск как без вести пропавший.

«По факту обнаружения проводится проверка», - добавили в ведомстве.

Напомним, тело мужчины спасатели вытащили из реки 27 марта.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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