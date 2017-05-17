17 мая 2017, 19:07Происшествия Устанавливаются причины падения самолета в Пензенской области Вблизи села Матчерка Земетчинского района Пензенской области разбился самолет. Крушение воздушного легкомоторного судна «Бекас Икс-32» произошло утром 17 мая. Пилот, 61-летний мужчина, погиб.

Известно, что воздушное судно числится за одним из пензенских сельхозпредприятий. Самолет выполнял обработку полей с воздуха.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины. В качестве одного из факторов рассматривается возможность того, что самолет задел линию электропередач», - сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Напомним, что в Пензенской области это не первый инцидент, связанный с малой авиацией. Так, в 2016 году в результате падения планера на аэродроме в Бессоновском районе разбился пилот, еще один человек погиб в районе села Октябрьское Неверкинского района при крушении легкомоторного самолета также марки «Бекас».

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