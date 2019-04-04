«Устал». В Пензе на проезжую часть рухнул фонарный столб

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04 апреля 2019, 14:34Общество
В микрорайоне Шуист города Пензы 4 апреля на дорогу рухнул столб. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал фотографию в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 12.30 возле дома №1 по улице Светлой.
Подписчики сообщества отметили, что никто не пострадал и пошутили в комментариях о том, что фонарный столб попросту устал и решил прилечь на проезжую часть, чтобы отдохнуть.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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