04 апреля 2019, 14:34Общество

«Устал». В Пензе на проезжую часть рухнул фонарный столб

В микрорайоне Шуист города Пензы 4 апреля на дорогу рухнул столб. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографию в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 12.30 возле дома №1 по улице Светлой.

Подписчики сообщества отметили, что никто не пострадал и пошутили в комментариях о том, что фонарный столб попросту устал и решил прилечь на проезжую часть, чтобы отдохнуть.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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