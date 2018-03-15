Успехи пензенских ребят с каждым годом прибавляют нам гордости - мэр

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15 марта 2018, 09:31Культура
В Пензе прошло праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов областного детского телерадиоконкурса «Край талантов». В качестве почетного гостя на нем присутствовал мэр Виктор Кувайцев.
В киноконцертном зале «Пенза» развернулись выставки детских рисунков, народных промыслов. Перед пришедшими выступили творческие коллективы, работали тематические фотозоны, а также контактный зоопарк, сообщает пресс-служба горадминистарции.
В этому году из 60 желающих 15 претендентов получили возможность побороться за гран-при. Среди них есть как солисты, так и творческие коллективы из Пензы, Заречного, Никольска, Каменки, Спасска, Башмаковского района, Кузнецка и Земетчина. На протяжении конкурса с юными вокалистами работали опытные наставники из оркестра «Пенза», ансамблей «Экспресс-бэнд», «Старгород» и духового оркестра под управлением Анатолия Набережного.
«Успехи наших ребят с каждым годом прибавляют нам гордости, а городу – узнаваемости. Большая благодарность родителям, стремящимся дать своим детям разностороннее образование, и преподавателям - настоящим профессионалам своего дела», - сказал Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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