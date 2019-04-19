Ушла из жизни 95-летняя мама Василия Бочкарева

«Ей было 95, она прожила долгую, непростую, но наполненную и честную жизнь. Очень светлый был человек, искренний. Вечная память. Мои глубочайшие и искренние соболезнования семье», - написал в «Твиттере» губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, Ульяна Ивановна жила в селе Ива Нижнеломовского района в скромном деревянном доме. У нее было свое хозяйство и небольшая пасека. Ее мужа фронтовика не стало много лет назад. Воспитывала троих сыновей - Виктора, Василия и Николая. Своего сына, экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева она пережила всего на три года.

Большой материал об Ульяне Ивановне можно найти ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».