Ушла из жизни 95-летняя мама Василия Бочкарева

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19 апреля 2019, 12:34Общество
В возрасте 95 лет скончалась мама экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева – Ульяна Ивановна Бочкарева.
«Ей было 95, она прожила долгую, непростую, но наполненную и честную жизнь. Очень светлый был человек, искренний. Вечная память. Мои глубочайшие и искренние соболезнования семье», - написал в «Твиттере» губернатор Иван Белозерцев.
Напомним, Ульяна Ивановна жила в селе Ива Нижнеломовского района в скромном деревянном доме. У нее было свое хозяйство и небольшая пасека. Ее мужа фронтовика не стало много лет назад. Воспитывала троих сыновей - Виктора, Василия и Николая. Своего сына, экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева она пережила всего на три года.
Большой материал об Ульяне Ивановне можно найти ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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