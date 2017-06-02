Ушаков прокомментировал изменения в плате за СОИ

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 июня 2017, 15:08Общество
В июле жители России и Пензенской области получат обновленные квитанции с измененными нормативами потребления холодной и горячей воды, электроэнергии, отведения сточных вод и содержания общедомового имущества.
Новые нормативы будут зависеть от этажности дома, наличия централизованного водоснабжения и водоотведения, лифта и электроотопительных установок. Как следствие, изменения отразятся на общем размере платы за «коммуналку».
Эту тему обсудили в прямом эфире программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы». Гостем Семена Вахштайна стал эксперт в сфере ЖКХ Юрий Ушаков. По его словам, большой разницы между предыдущими и новыми нормативами не будет.
«По холодной и горячей воде [плата] уменьшится, но прибавится норматив на водоотведение и таким образом все сохранится. А вот по электричеству неизбежно увеличится, но весь вопрос заключается в том, что собственники помещений должны, будем говорить, отстаивать свою позицию о регистрации мест общего пользования и их наличии в техническом паспорте. Их там нет», - сообщил Юрий Ушаков.
04 июня 2017, 15:29Ученые изучают влияние бобров на флору и фауну Пензенской области
04 июня 2017, 15:26Саратовца задержали за угон машины у приятеля
04 июня 2017, 15:11В Тамале почтили память Героя России Романа Китанина
04 июня 2017, 15:08Ушаков прокомментировал изменения в плате за СОИ
04 июня 2017, 15:00В Пензу привезли образец автобуса на газомоторном топливе
02 июня 2017, 20:11В Засечном завершают реконструкцию дороги
02 июня 2017, 20:05В Пензе открылась выставка династии Макаровых
02 июня 2017, 19:52Пензенские полицейские поймали подозреваемых в серии краж