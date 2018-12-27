Уроженка Краснодарского края приехала в Пензу, чтобы обманывать людей

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27 декабря 2018, 19:26Криминал
Сотрудники правоохранительных органов задержали в женщину, подозреваемую в краже денег у пензенских пенсионеров. Злоумышленницу поймали в Нижегородской области.
Приехала в Пензу, чтобы обманывать пожилых людей. Уроженка Краснодарского края не скрывает мотивов своего визита. Задержанная рассказала, что вместе с матерью занималась продажей постельного белья, но средств от торговли ей не хватало. Потому и решилась пойти на преступление. Инцидент произошел в середине ноября.
Под этим предлогом она проникла в квартиру пенсионерки. Пока потерпевшая подписывала документы, злоумышленница похитила из комода деньги - 5000 рублей. По словам самой потерпевшей, задержанная была не одна, домой пенсионерка приглашала двух женщин.
«Подобным образом неизвестные похитили деньги у трех пенсионерок около 110 тысяч рублей», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Задержанная раскаялась в содеянном и обещала возместить потерпевшим весь ущерб. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение второй злоумышленницы.
Сотрудники полиции просят располагающей данной информацией граждан обращаться по телефонам: 02 или 59-87-99. Следственным отделом уже возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.
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