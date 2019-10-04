Уроженец Таджикистана пытался подкупить пензенского сотрудника ГИБДД

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06 октября 2019, 13:29Общество
В Пензенской области уроженец Таджикистана, чтобы не платить штраф, решил откупиться от сотрудника ГИБДД. Однако представитель закона остался непреклонен.
Сотрудник ГИБДД остановил водителя за пересечение двойной сплошной линии разметки. Наказание за такое нарушение - штраф либо лишение водительских прав. Однако мужчину гораздо сильнее испугало другое. Под страхом возвращения на родину мигрант из Таджикистана предложил договориться. Пять купюр он вложил в свои документы.
«Сотрудником ГИБДД данному гражданину было разъяснено, что своими действиями он совершает взятку должностному лицу, однако тот продолжал предлагать данные денежные средства с целью несоставления административного протокола», - пояснил Илья Глушенков, дознователь отделения дознания отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе
Сотрудник ГИБДД нарушать закон отказался и о произошедшем доложил в дежурную часть. Так, за несколько минут дело приняло более серьезный характер: к административному штрафу прибавилось уголовное преступление. Наказание для нарушителя теперь определит суд.
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