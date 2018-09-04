Уроженец Наровчатского района обвиняется в убийстве 22-летнего племянника

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04 сентября 2018, 15:34Происшествия
В Пензенской области 64-летнего уроженца Наровчатского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего – его 22-летнего двоюродного племянника.
Следствием установлено, что в июне обвиняемый приехал из Самары в село Рождествено-Тизиково погостить в дом своих покойных родителей. С автобуса его встретил племянник, он помог донести привезенные вещи до дома.
Вечером родственники решили распить алкоголь, и в процессе застолья между ними возник конфликт. Гость взял в руки кухонный нож и ударил племянника в живот. Молодой человек смог выйти из дома, однако вскоре от полученной раны скончался на улице. Он успел позвонить матери и сообщить, что поругался с родственником и тот его ранил.
Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе - за убийство и кражи. В общей сложности он провел в заключении более двух десятков лет.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Наровчатский районный суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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