Уроженец Наровчатского района обвиняется в убийстве 22-летнего племянника

Следствием установлено, что в июне обвиняемый приехал из Самары в село Рождествено-Тизиково погостить в дом своих покойных родителей. С автобуса его встретил племянник, он помог донести привезенные вещи до дома.

Вечером родственники решили распить алкоголь, и в процессе застолья между ними возник конфликт. Гость взял в руки кухонный нож и ударил племянника в живот. Молодой человек смог выйти из дома, однако вскоре от полученной раны скончался на улице. Он успел позвонить матери и сообщить, что поругался с родственником и тот его ранил.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе - за убийство и кражи. В общей сложности он провел в заключении более двух десятков лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Наровчатский районный суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».