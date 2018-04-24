Уроженец Киргизии украл у пензячки планшет

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24 апреля 2018, 19:57Криминал
Гражданин Киргизии, пытаясь раздобыть деньги на дорогу домой, ограбил ночью жительницу Пензы. Теперь он может угодить за решетку.
Мужчина торопился на родину к 17 апреля, на юбилей своего отца. Попав в Пензу из Москвы, сначала он искал своих земляков и хоть какую-то подработку. Однако это занятие не увенчалось успехом. Уже поздним вечером иностранец увидел девушку, которая шла по проезжей части.
«Проезжала машина, в ее свете в руках женщины блеснул планшет, на этой почве у меня в голове возник злой умысел. Подумал, что она нетрезвая, и лучше я отниму планшетный компьютер, чем она потеряет», - рассказал задержанный.
С похищенным мужчина побежал куда глаза глядят. Его подвело незнание местности. Направление его движения вело прямо к пункту полиции.
«Жительница Пензы последовала за ним, кричала ему вслед с просьбами вернуть принадлежащий ей планшет. На ее крики из пункта полиции выбежал участковый и задержал данного иностранного гражданина», - прокомментировал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Илья Глушенков.
Планшетный компьютер у грабителя изъяли. После товароведческой экспертизы его вернут владелице. За совершенное противоправное деяние гостю из Киргизии грозит до четырех лет лишения свободы.
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