Уроженец Киргизии украл у пензячки планшет

Гражданин Киргизии, пытаясь раздобыть деньги на дорогу домой, ограбил ночью жительницу Пензы. Теперь он может угодить за решетку.

Мужчина торопился на родину к 17 апреля, на юбилей своего отца. Попав в Пензу из Москвы, сначала он искал своих земляков и хоть какую-то подработку. Однако это занятие не увенчалось успехом. Уже поздним вечером иностранец увидел девушку, которая шла по проезжей части.

«Проезжала машина, в ее свете в руках женщины блеснул планшет, на этой почве у меня в голове возник злой умысел. Подумал, что она нетрезвая, и лучше я отниму планшетный компьютер, чем она потеряет», - рассказал задержанный.

С похищенным мужчина побежал куда глаза глядят. Его подвело незнание местности. Направление его движения вело прямо к пункту полиции.

«Жительница Пензы последовала за ним, кричала ему вслед с просьбами вернуть принадлежащий ей планшет. На ее крики из пункта полиции выбежал участковый и задержал данного иностранного гражданина», - прокомментировал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Илья Глушенков.

Планшетный компьютер у грабителя изъяли. После товароведческой экспертизы его вернут владелице. За совершенное противоправное деяние гостю из Киргизии грозит до четырех лет лишения свободы.