Уроженцы Таджикистана фасовали и распространяли в Пензе наркотики

Сотрудники пензенской полиции задержали распространителей наркотиков, которые неоднократно привозили запрещенные вещества из Москвы и делали закладки по всему городу.

Гражданин Таджикистана был пойман с поличным, когда вместе с приятелем делал закладки наркотиков на территории Ленинского района Пензы. У злоумышленников изъяли около 140 небольших свертков с запрещенным веществом.

«По данным следствия, молодые люди осуществляли незаконный сбыт наркотиков на территории Пензы в период с мая по август 2019 года. Как пояснили задержанные, данные наркотические средства они приобретали на территории Московской области», - рассказала следователь следственного управления УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.



Уроженцы Таджикистана фасовали купленные наркотики на разовые дозы. В доказательство - видео, изъятое у задержанного, который зачем-то скрытно снимал все на смартфон. На кадрах видно, что вместе с молодым человеком свертки делает девушка. Ее также удалось задержать.

Готовые свертки злоумышленники везли в Пензу. В течение дня в разных районах города они делали закладки, а после возвращались в Москву. Сейчас все участники заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.