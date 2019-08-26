Уровень госдолга Пензенской области планируется снизить до 37% к 2025 году

Уровень государственного долга региона за шесть лет планируется снизить до 37%, коммерческого – до 33%.

Как сообщает пресс-центр облправительства, положительная тенденция в управлении госдолгом региона наметилась с 2015 года: четыре года назад по состоянию на 1 января долг составлял 21,3 млрд руб., на 1 августа 2019-го – 20,2 млрд. руб. Сокращение объема долга составило 1,1 млрд руб. за счет снижения задолженности перед коммерческими банками с 11,8 до 10,7 млрд руб. Платежи по погашению и обслуживанию долговых обязательств производились в срок и без задержек.

Показателем, характеризующим состояние госдолга, является показатель долговой нагрузки, пояснили в пресс-центре. Он представляет собой отношение величины долга к доходам без учета безвозмездных поступлений. В настоящее время значение показателя долга региона составляет 56,5%, то есть на 30,3 процентных пункта меньше уровня начала 2015 года (86,8 %). Существующая долговая нагрузка - значительно ниже предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ (не более 100%).

За последние три года отмечается высокий уровень региона в управлении долговыми обязательствами по оценке Минфина. Это также подтверждено присвоением Пензенской области в 2018 году независимым рейтинговым агентством «АКРА» кредитного рейтинга на уровне «ВВВ+(ru)», прогноз «Стабильный», пишет ИА «Пенза-Пресс».