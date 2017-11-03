03 ноября 2017, 16:04Общество Употребление алкоголя пензенцами в праздники будет под контролем В Пензе состоялось заседание межведомственной комиссии при правительстве области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения.

Участники мероприятия обсудили вопросы профилактики алкогольных отравлений, развития в регионе системы ГТО, проведения иммунизации населения против гриппа и контроля над деятельностью контактных центров и регистратур поликлиник, сообщает пресс-центр облправительства.

Вице-губернатор Валерий Савин обратил особое внимание на профилактическую работу заинтересованных ведомств в предстоящие праздничные дни, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Сейчас перед органами местного самоуправления стоит важная задача – обеспечить отдых людей в праздники, организовать интересные культурно-массовые и спортивные мероприятия, исключить возможность бесконтрольного употребления алкоголя. К этой работе должны подключиться и сотрудники министерств спорта, здравоохранения, культуры, социальные работники и общественные активисты», - сказал он.

Валерий Савин отметил, что необходимо проводить профилактические рейды по местам отдыха молодежи, беседовать с неблагополучными семьями, а также усилить борьбу с торговлей спиртосодержащими жидкостями из-под прилавка.

«К этой работе надо подключать общественность, СМИ, приглашать членов межведомственной комиссии к участию в рейдах», - подчеркнул вице-губернатор.

Общество

просмотров 40

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/3/11555900

Новости по теме: