Упавшая сердобчанка обвинила супруга в побоях

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13 июня 2019, 16:04Криминал
В Сердобском районе Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Женщину обвинили в ложном доносе на супруга.
19 марта женщина поссорилась с 38-летним мужем. После конфликта она упала на кухне и стукнулась об угол стола. Впоследствии травму эксперты расценили как легкий вред здоровью. Сердобчанка решила воспользоваться случаем и устроить неприятности мужу.
Женщина попросила сына-подростка позвонить в полицию и рассказать, что его отец побил мать. Мальчик не видел ситуацию, его ввели в заблуждение о произошедшем, поэтому он выполнил просьбу, отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В квартиру приехали полицейские, сердобчанка написала заявление на супруга. Через какое-то время она призналась, что оговорила мужчину. За ложный донос на нее возбудили уголовное дело. В настоящее время оно направлено на рассмотрение в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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