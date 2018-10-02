Умер заслуженный артист России Роман Карцев

В возрасте 79 лет скончался советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев (настоящая фамилия Кац).

Артист умер 2 октября, сообщает Lenta.ru. Причина смерти пока не раскрывается.

Роман Карцев — заслуженный артист России. В 1962-м служил в Театре миниатюр Аркадия Райкина. С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Помимо театра, артист снимался в кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Собачье сердце» (12+), «Небеса обетованные» (16+), «Старые клячи» (12+) и «Мастер и Маргарита» (16+).