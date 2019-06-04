Ульяновский заключенный «развел» пензенских работников ТЦ на 350 тыс руб

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04 июня 2019, 11:02Криминал
В Пензе осудили за мошенничество 27-летнего ульяновского заключенного.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина отбывал наказание за разбойное нападение в колонии строгого режима в Ульяновской области. Летом 2018 года через интернет он находил телефоны торгово-развлекательных комплексов Пензы, звонил по ним, представлялся сотрудником налоговой или МЧС и говорил, что скоро к ним нагрянет проверка из Москвы. Он также добавлял, что для комиссии нужно купить подарки.
«Работники перечисляли заключенному деньги. Всего установлено четыре факта обмана на 359 323 рубля», - отметили в пресс-службе.
В результате, мужчине назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он попытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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