Ульяновский заключенный «развел» пензенских работников ТЦ на 350 тыс руб

По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина отбывал наказание за разбойное нападение в колонии строгого режима в Ульяновской области. Летом 2018 года через интернет он находил телефоны торгово-развлекательных комплексов Пензы, звонил по ним, представлялся сотрудником налоговой или МЧС и говорил, что скоро к ним нагрянет проверка из Москвы. Он также добавлял, что для комиссии нужно купить подарки.

«Работники перечисляли заключенному деньги. Всего установлено четыре факта обмана на 359 323 рубля», - отметили в пресс-службе.

В результате, мужчине назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он попытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».