Ульяновец ответит за сломанный нос пензенского инспектора

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08 августа 2019, 16:04Криминал
54-летнего жителя Ульяновской области осудили за избиение пензенского инспектора ДПС.
По данным следствия, вечером 16 июня мужчина приехал к своему знакомому в село Алеево Неверкинского района, чтобы купить у него собаку. Приятели решили отметить удачную сделку и выпили. Пьяный ульяновец сел за руль своего ВАЗ-2106 и повез продавца домой. По пути машину остановил инспектор ДПС. Он попросил мужчину пройти освидетельствование на состояние опьянения, тот согласился.
Для проведения процедуры на патрульном авто его повезли в Кузнецкую межрайонную больницу. На одном из перекрестков машина остановилась на «красный», ульяновец открыл дверь и решил выйти из автомобиля. Инспектор помешал ему, в результате пьяный водитель несколько раз ударил полицейского, сломав ему нос.
Мужчине назначили три года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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