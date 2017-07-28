Улицы одного из районов Пензы очистили от расклеенных объявлений

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28 июля 2017, 17:59Общество
28 июля на ряде улиц Пензы провели работы по ликвидации визуальной нерекламной информации в неположенных местах.
Как сообщает пресс-служба мэрии, работы проводились по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
От рекламы были очищены опоры наружного освещения и контактной сети, линии электропередач на ул. Московской, Суворова, Плеханова, Бакунина, Октябрьской, Чехова, Урицкого, Парковой, Фабричной, Горбатов переулок, Антонова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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