28 июля 2017, 17:59Общество Улицы одного из районов Пензы очистили от расклеенных объявлений 28 июля на ряде улиц Пензы провели работы по ликвидации визуальной нерекламной информации в неположенных местах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы проводились по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

От рекламы были очищены опоры наружного освещения и контактной сети, линии электропередач на ул. Московской, Суворова, Плеханова, Бакунина, Октябрьской, Чехова, Урицкого, Парковой, Фабричной, Горбатов переулок, Антонова, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 13

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/borba_s_raskleykoy_obyavleniy_prodolzhaetsya/