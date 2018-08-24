24 августа 2018, 14:36Общество

Улицу Попова в Пензе закроют на ремонт

В Пензе на несколько месяцев перекроют движение транспорта на улице Попова.

Движение перекроют в связи с капитальным ремонтом дороги на улице Попова – от ул. Ленинградской до ул. Пацаева, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сроки проведения ремонта – с 29 августа по 1 ноября 2018 года.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/dvizhenie_avtotransporta_po_ulitse_popova_izmenitsya/

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