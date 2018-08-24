Улицу Попова в Пензе закроют на ремонт

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24 августа 2018, 14:36Общество
В Пензе на несколько месяцев перекроют движение транспорта на улице Попова.
Движение перекроют в связи с капитальным ремонтом дороги на улице Попова – от ул. Ленинградской до ул. Пацаева, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сроки проведения ремонта – с 29 августа по 1 ноября 2018 года.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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