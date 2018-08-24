Улицу Попова в Пензе закроют на ремонт

В Пензе на несколько месяцев перекроют движение транспорта на улице Попова.

Движение перекроют в связи с капитальным ремонтом дороги на улице Попова – от ул. Ленинградской до ул. Пацаева, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сроки проведения ремонта – с 29 августа по 1 ноября 2018 года.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».