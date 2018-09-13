Улицу Попова и Тропу здоровья может объединить видовая лестница

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил Учительский сквер, который обустраивают на Западной поляне. Также он посетил ряд других объектов в микрорайоне.

«Хороший проект, люди это видят. Необходимо его дорабатывать. Оживлять парковую зону, использовать интересные детали, малые архитектурные формы, которые будут привлекать жителей и гостей Пензы. Территория должна работать», - сказал губернатор, обращаясь к представителям горадминистрации и архитектурного сообщества.

В Учительском сквере планируют разместить портреты выдающихся пензенских педагогов. Уже устроена велосипедная дорожка, заказано оборудование для мини-футбольного поля. Также там будет открытая площадка для творческих выступлений студентов. Все работы должны закончить до 30 ноября, сообщили в пресс-центре облправительства.

А до 1 ноября планируется завершить реконструкцию дороги на ул. Попова. Иван Белозерцев отметил, что всю улицу в дальнейшем нужно расширить до ул. Окружной, чтобы разгрузить от транспорта ул. Мира.

«Нужно к 2020 году создать проект по расширению этого участка, сделать трехполосное движение. Территория позволяет это сделать. Нужно уже сейчас начать разрабатывать документацию, чтобы через пару лет принять решение и войти в федеральную программу», - сказал он.

Объезд Западной поляны завершился у кафе «Самоварник» на Тропе здоровья, в настоящее время проводят его реконструкцию. Архитекторы разрабатывают варианты благоустройства прогулочной зоны. Так, поступили предложения построить видовую лестницу, которая соединит улицу Попова с тропой. Также предложили обустроить склон в лесном массиве, прилегающий к парку Белинского, продумать архитектурное решение для расположенных на этом участке родников.

«Работы - непочатый край. Район развивается, строятся новые дома, реконструируется Дом офицеров. Благоустройство этого участка необходимо, нужна идея, нужно предложить предварительный проект, просчитать его стоимость. При этом бережно отнестись к природному ландшафту. И работать дальше, чтобы наводить здесь порядок», – подытожил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».