Улицу Мира в Пензе заволокло дымом. ФОТО

Утром 27 мая на Западной поляне в Пензе произошел пожар.

О случившемся сообщил в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» очевидец.

«На улице Мира в доме №45 горит квартира на третьем этаже», - сказал он.

Также мужчина прислал фотографии с места событий, на кадрах виден дым, поднимающийся вверх от дома. Рядом собралась толпа людей, которые наблюдают за происходящим. На месте – пожарная машина.

Официальных данных о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».