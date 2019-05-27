Улицу Мира в Пензе заволокло дымом. ФОТО

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27 мая 2019, 09:31Происшествия
Утром 27 мая на Западной поляне в Пензе произошел пожар.
О случившемся сообщил в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» очевидец.
«На улице Мира в доме №45 горит квартира на третьем этаже», - сказал он.
Также мужчина прислал фотографии с места событий, на кадрах виден дым, поднимающийся вверх от дома. Рядом собралась толпа людей, которые наблюдают за происходящим. На месте – пожарная машина.
Официальных данных о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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