Улицу Лермонтова начали украшать ласточками

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 декабря 2018, 16:04Общество
В Пензе специалисты приступили к монтажу праздничной иллюминации на улице Лермонтова.
В настоящее время работники установили 9 из 35 ласточек на улице Лермонтова. Элементы новогоднего декора появятся на участке дороги от улицы Кирова до улицы Ленинградской до конца недели, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Отмечается, что конструкция иллюминации отличается надежностью и износостойкостью, а также выполнена из материалов, предназначенных специально для размещения на объектах уличной сети. Внутри ласточка будет цельнометаллической, поэтому украшение станет заметно и при дневном свете.
Также ласточка будет подсвечиваться отдельно, без снежинки, что позволит использовать конструкцию не только на Новый год, но и в другие праздники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 декабря 2018, 19:44В Кузнецке наградили победителей конкурса «От классики к современности»
06 декабря 2018, 19:33Пензенским школьникам провели видеолекцию по азам программирования
06 декабря 2018, 19:29Пензенские ватерполисты борются за турнирные балы первенства России
06 декабря 2018, 19:26В Пензенской области за день произошло два серьезных ДТП
06 декабря 2018, 19:21В 2018 году эндоскопическую диагностику прошли более 100 кузнечан
06 декабря 2018, 19:18В «Воейкове» готовятся открыть музей спорта Пензенской области
06 декабря 2018, 19:12Пензенскому хирургу присвоили звание Заслуженного врача РФ
06 декабря 2018, 19:07В Пензе прошел финал конкурса «УМНИК»