Улицу Лермонтова начали украшать ласточками

В настоящее время работники установили 9 из 35 ласточек на улице Лермонтова. Элементы новогоднего декора появятся на участке дороги от улицы Кирова до улицы Ленинградской до конца недели, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что конструкция иллюминации отличается надежностью и износостойкостью, а также выполнена из материалов, предназначенных специально для размещения на объектах уличной сети. Внутри ласточка будет цельнометаллической, поэтому украшение станет заметно и при дневном свете.

Также ласточка будет подсвечиваться отдельно, без снежинки, что позволит использовать конструкцию не только на Новый год, но и в другие праздники, пишет ИА «Пенза-Пресс».