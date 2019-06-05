Уличный боец. Пензенские волонтеры спасают зрение дерзкого кота

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05 июня 2019, 16:04Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» пытаются спасти зрение коту, который сильно повредил глаз в драке.
«Наш Доцент то ли в драке, то ли напоровшись на что-то, получил серьезную травму глаза. Уже сегодня мы начали терапию по спасению зрения Доцента», - рассказали волонтеры вгруппе соцсети «Вконтакте».
Они добавили, что скорее всего, глаз придется подшивать, чтобы увеличить шансы на его сохранение. Подробную информацию о пушистом бойце можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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