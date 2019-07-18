Улица Ленина погрузилась во тьму – пензячка

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала об отсутствии освещения в Заводском районе.

«Во дворе дома №11 по улице Ленина около трех недель нет уличного освещения из-за того, что коммунальные работники, скорее всего, повредили столб. Теперь во дворе - темнота, не видно даже подъездов», - написала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».