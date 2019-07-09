Ул. Толстого превращается в реку. ФОТО

На ул. Толстого, недалеко от пензенской филармонии и ККЗ, подтекает колонка. Из-за этого проезжая часть постепенно превращается в реку.

О проблеме в группе «Это Пенза, Карл!», сообщил горожанин. По его словам, колонку не могут починить уже несколько дней.

«Дорога превращается в реку. Коммунальщики не торопятся делать. Ходите аккуратнее! Из такой лужи передо мной женщину окатили», - отметил мужчина.

Информагентство направило запрос, чтобы выяснить, почему проблему не могут устранить, пишет ИА «Пенза-Пресс».