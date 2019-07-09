Ул. Толстого превращается в реку. ФОТО

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09 июля 2019, 12:34Общество
На ул. Толстого, недалеко от пензенской филармонии и ККЗ, подтекает колонка. Из-за этого проезжая часть постепенно превращается в реку.
О проблеме в группе «Это Пенза, Карл!», сообщил горожанин. По его словам, колонку не могут починить уже несколько дней.
«Дорога превращается в реку. Коммунальщики не торопятся делать. Ходите аккуратнее! Из такой лужи передо мной женщину окатили», - отметил мужчина.
Информагентство направило запрос, чтобы выяснить, почему проблему не могут устранить, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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