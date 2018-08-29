«Украл мой взгляд». Пензячка ищет парня, с которым повстречалась на трассе

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29 августа 2018, 15:34Общество
Жительница Пензы обратилась за помощью в соцсети, чтобы отыскать таинственного незнакомца. Девушка заметила мужчину из окна автомобиля и теперь не может забыть.
Об этом она сообщила в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
«Ищу молодого человека на черном Cherokee. Я - девушка на белом новом Ford. Ты украл мой взгляд на трассе на Челябинск 28 августа около 15.00. Я видела твой взгляд и поворотник, но не могла остановиться - была с мамой. В общем, найди меня, все расскажу», - написала девушка.
В комментариях к посту пользователь Виктор заметил, как в XXI веке изменились нравы барышень. Так как, по его мнению, первый шаг должен делать мужчина. Другой подписчик группы предложил свою кандидатуру в качестве кавалера.
«Человек средних лет на Renault не интересует?» - написал он.
Найдет автоледи незнакомца или нет – вопрос спорный. Однако девушка пожелала остаться в публикации анонимной, каким образом ее найдет мужчина, укравший покой, - неизвестно.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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