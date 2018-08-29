«Украл мой взгляд». Пензячка ищет парня, с которым повстречалась на трассе

Жительница Пензы обратилась за помощью в соцсети, чтобы отыскать таинственного незнакомца. Девушка заметила мужчину из окна автомобиля и теперь не может забыть.

Об этом она сообщила в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу молодого человека на черном Cherokee. Я - девушка на белом новом Ford. Ты украл мой взгляд на трассе на Челябинск 28 августа около 15.00. Я видела твой взгляд и поворотник, но не могла остановиться - была с мамой. В общем, найди меня, все расскажу», - написала девушка.

В комментариях к посту пользователь Виктор заметил, как в XXI веке изменились нравы барышень. Так как, по его мнению, первый шаг должен делать мужчина. Другой подписчик группы предложил свою кандидатуру в качестве кавалера.

«Человек средних лет на Renault не интересует?» - написал он.

Найдет автоледи незнакомца или нет – вопрос спорный. Однако девушка пожелала остаться в публикации анонимной, каким образом ее найдет мужчина, укравший покой, - неизвестно.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».