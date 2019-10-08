Украинские поисковики обнаружили тело бойца Красной Армии из Пензы

Найден боец Красной Армии, теперь разыскиваются родственники. Благодаря украинским поисковикам из небытия удалось вернуть еще одно имя защитника Родины, который до войны жил в Пензе.

Памятник «Проводы». Именно с этого места тысячи пензенцев отправились защищать Родину в 40-х годах прошлого века. В их числе был и 19-летний Александр Семенович Калин. Солдат почти 80 лет считался пропавшим без вести, но теперь стало ясно, где и когда он погиб. Это случилось в Михайловском районе Запорожской области осенью 1941 года. Останки бойца разыскали украинские поисковики.

«Погибший был в положении полусидя, спина была прислонена к задней стенки ячейки, голова откинута назад и чуть наклонена в левую сторону, ноги вытянуты. Предполагаем, что боец получил смертельное ранение осколками в голову, верх каски пробит, лицевые кости повреждены, череп разбит», - рассказал командир поискового отряда «Рубеж» Александр Маковий.

Вероятнее всего, солдата накрыло минометным огнем при обстреле расположенной рядом пулеметной огневой точки. Он так и пролежал в окопе без малого 80 лет. При нем, кроме каски, винтовки и штык-ножа, нашли компас, монеты и обрывки бумажных денег. Украинские поисковики готовы отдать все это родственникам, если те отзовутся.

Вполне возможно, что юный Александр Калин прогуливался по улице Московской. Ведь он жил именно в доме №60, оттуда и был призван в армию пензенским городским военкоматом 16 мая 1941 года. Таким образом, он прослужил в мирное время чуть больше месяца.

«Мы уже сделали запрос в БТИ [бюро технической инвентаризации]. Нужно подождать несколько недель, чтобы узнать, куда были расселены жильцы этого дома, кого из них в 80-х расселили и имеют ли эти люди какое-то отношение к Александру Семеновичу», - сказала председатель Пензенского регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Александр Калин навсегда остался 19-летним. Скорее всего, он даже не успел обзавестись семьей и, значит, у него не было детей. О существовании братьев и сестер солдата, от которых могли бы родиться его племянники, ничего неизвестно, но даже если не удастся разыскать родственников, проделанная работа все равно не останется напрасной. Ведь имя героя больше не будет значиться в списках пропавших без вести.